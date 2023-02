Marco Estrada lleva un buen tiempo retirado del fútbol profesional, actividad en la que dejó grandes sensaciones bajo el alero de Marcelo Bielsa en La Roja y más que buenas actuaciones en equipos como Universidad de Chile y Montpellier, entre otros.

Si bien la carrera de ‘Melame’ pudo haber terminado antes por una rebelde lesión, el mismo jugador explicó a Las Últimas Noticias que decidió tener un ‘Last Dance’ en San Luis de Quillota pero que no terminó de la mejor manera.

Fue precisamente en su estadía en el cuadro de la Región de Valparaíso que Estrada sacó la artillería pesada y apuntó a Marcelo Oyarzún y Marcelo Ramírez, preparadores físicos y de arquero respectivamente quienes estaban en el club.

“Pasaron varios entrenadores y llegó Marcelo Ramírez con Marcelo Oyarzún y la verdad es que tuve muchos encontrones con Oyarzún porque su manera de trabajar está obsoleta en el fútbol. Para mí, él seguía viviendo de la Copa Libertadores 1991”, disparó sin piedad Estrada.

“Y con tanto maltrato y la manera que trataba a los juveniles, tuve muchas diferencias y terminaron por cansarme. Después hubo una cena a la que fui y ellos se dieron cuenta de que no había feeling. Y yo tomé la decisión de no renovar y alejarme del fútbol porque siempre he cuestionado a ex jugadores que están en los medios criticando a actuales y ellos hicieron ni la mitad de lo que ha hecho el jugador cuestionado”, dijo.

Ya retirado de la actividad, Marco Estrada ahora disfruta de la vida en familia y negocios personales, alejado del fútbol profesional en el cual deslumbró durante años con una zurda impecable.