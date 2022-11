Mientras espera una oferta laboral y que le permita liderar un cuerpo técnico, Nelson Tapia habló sobre sus principales referentes en lo que respecta a cómo dirigir un equipo de fútbol.

Tapia dialogó con Bolavip Chile y tuvo palabras para el gran ícono de los entrenadores chilenos y todo lo que ha logrado en el extranjero, Manuel Pellegrini.

El actual estratega del Real Betis fue el entrenador del golero cuando era jugador de Universidad Católica entre los años 1994 y 1996, desde ahí solo loas para el trabajo que realiza el ingeniero y que lo ha catapultado a importantes logros en Europa.

A eso, sumar que en Ecuador, el nombre de Pellegrini también goza de mucha popularidad, en específico tras ser el técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito en las temporadas 1999 y 2000.

Pero Nelson Tapia comentó lo que representa Pellegrini para él dando a entender que sigue sus pasos. "Uno de mis referentes es Manuel Pellegrini, me encanta su metodología. Trato de imitar algunas cosas, pero es difícil. Fui al complejo de la Liga de Quito y su nombre está en todos lados. Estoy siguiendo sus pasos, ojalá tener esas oportunidades, pero es un profesional extraordinario".

Pero existen opiniones distintas, como las de Román Riquelme que cuando tuvo al chileno como entrenador en el Villarreal y ha emitido conceptos de rechazo contra el estretega nacional. Nelson Tapia, solo cree que son comentarios muy menores.

"Son la minoría, claro el nombre de Juan Román Riquelme referente de Boca, pero la mayoría que tuvimos la oportunidad de trabajar con él sabemos que es un profesional extraordinario, busca lo mejor para el grupo", sostuvo el ex mundialista.

Desde la mitad del Mundo, Nelson Tapia espera su oportunidad esperando seguir con el legado de Manuel Pellegrini (Bolavip Chile)

Respecto a cómo jugan sus equipos, Tapia no dudó en reconocer que le gustan que sus equipos sean protagonistas y que le gustaría dirigir a clubes donde él jugó.

"Si pudiera elegir, me gustaría estar en los equipos que yo jugué. O'Higgins, Cobreloa, Temuco o en los de mi zona, Rangers o Curicó. Pero sí me encantaría dirigir en Chile y mostrar todo lo aprendido en Ecuador, que no ha sido fácil porque no he tenido camarines, terminamos de entrenar y me ducho en la casa, las planificaciones son en mi casa porque acá nunca he tenido una oficina, pero es aprendizaje y el respeto que me ha dado el jugador ecuatoriano es grande", finalizó Tapia.