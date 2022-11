Nelson Tapia conversó con Bolavip Chile desde la mitad del Mundo en Ecuador. Un panorama idóneo, pero con algo de nostalgia pensando en el futuro que desea tener el ex portero, ahora técnico y poder desempeñarse en Chile. Pese a eso y de salir del último club ecuatoriano al que estaba dirigiendo, el ex golero de La Roja no se achica y solo desea mostrar su trabajo, ojalá de regreso en su tierra.



Pero sobre su publicación, Tapia narró la historia que motivó ese tuit y cómo llegó a aquello. "Hace poco salí de Libertad FC de la Serie B, extraño porque estaba a tres partidos de ascender con un encuentro menos, fue decisión del presidente y tuve que salir. He buscado diferentes formar de trabajar, he enviado correos en Chile a todos los equipos y solo quiero mostrar mi trabajo. Es por eso que escribí ese tuit y por lo que vi hubo bastante revuelo", repasó el entrenador.

Sin embargo, el ex mundialista contó cuáles fueron los reales motivos para salir del país hace algunos años. "Siento que necesitaba salir de Chile, porque ahí busqué trabajo. Fui preparador de arqueros, gerente deportivo en Unión Temuco, Curicó Unido, Colchagua, asistente de Rodrigo Pérez el 2018 con Cobreloa, dirigí la sub 19 de Barnechea, pero requiero ser yo el número uno. Es por eso que vine acá y me he desarrollado, es como la universidad porque son cuatro años. Me parece que ojalá exista la oportunidad de dirgir en Chile o acá en la Serie A en Ecuador".

Tapia ha dirigido en Ecuador con importantes resultados, pero desea dirigir en la Serie A del país o en Chile (Archivo)

Sobre lo ingratos que suelen ser algunos dirigentes en Chile respecto a que se le da mucha importancia al entrenador extranjero por sobre el de casa, Nelson Tapia reconoció que donde está ahora, suele ser similar y que la responsabilidad también es de los propios estrategas nacionales. "De alguna u otra manera en Ecuador sucede lo mismo, que viene el técnico extranjero a dirigir. Pero cuando el téncico chileno ha tenido la oportunidad tampoco la ha aprovechado y es por eso que se la dan a los extranjeros, es por eso que elegí salir de Chile, me he ido preparando y perfeccionando para cuando tenga la oportunidad de dirigir realmente se vea mi trabajo. Uno se gana los espacios y siento que Nelson Tapia merece una oportunidad".

Finalmente, el ex medalla de bronce en Sydney 2000 respondió a la consulta sobre cómo juegan sus equipos. Ahí, Tapia recalcó que la disciplina es preponderante a cualquier sistema. "Trato de jugar de la misma forma tanto en casa como visitante, me gusta el 4-4-2, pero cuando el balón circula eso puede cambiar. Me gusta protagonizar y le doy libertad a los jugadores, pero si no hay disciplina, nada funciona. Eso no tranzo, el respeto hacia los compañeros, a los dirigentes, los horarios, eso me ha caracterizado", concluyó.