La Selección Chilena y Eduardo Berizzo siguen buscando el recambio para una camada de jugadores que dejó en lo más alto al fútbol chileno, luego de obtener las dos Copa América al derrotar a la Argentina de Lionel Messi y clasificar al Mundial de Sudáfrica y de Brasil, donde llegó hasta octavos de final siendo eliminado por Brasil en ambas citas planetarias.

Ya han pasado más de 15 años de los primeros pasos de la Generación Dorada y un jugador que ha sobresalido en su respectivo club es Darío Osorio de Universidad de Chile, el cual está llamado a tomar la posta de los grandes nombres que han pasado por la Roja.

Osorio sigue llamando la atención de los hinchas y actuales compañeros | Foto: Agencia Uno

Fue el actual jugador del Unione Sportiva Cremonese, Pablo Galdames, quien conversó con el programa Balong Radio y recordó cuando vio cómo el nacido en Hijuelas lo deslumbró en los diversos entrenamientos de la Roja.

"A mí personalmente me llamó la atención Darío Osorio, me sorprendió bastante en la gira de Asia. Pareciera que está desconectado de la jugada, controla con conducción con velocidad y tiene remate al arco. Él cuando conduce el balón pareciera que va lento pero te das cuenta que conduce rápido con la pelota pegada al pie y tiene un remate buenísimo", resaltó el ex Unión Española.

"Yo me acuerdo de una vez con Gary Medel en Asia terminamos de hacer el regenerativo y fuimos a ver el reducido de los que no habían jugado y me acuerdo que hablamos de Darío que tiene todas las condiciones para ser un jugador extraordinario", añadió.

Vale destacar que Osorio estuvo en la última nómina de Berizzo para enfrentar a Paraguay en el amistoso FIFA, pero debió ser liberado producto de una lesión.