Colo Colo logró una sufrida victoria en su visita a Curicó Unido en el día de ayer, la cual le permitió al equipo de Gustavo Quinteros posicionarse como exclusivo líder del Campeonato Nacional 2022 tras la Fecha 12.

Con más de un tercio del torneo en disputa, los albos le sacaron dos puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores: Ñublense y Unión Española que comparten el subliderato. ¿El tetracampeón del fútbol chileno? Muy atrás a once unidades, mientras que Universidad de Chile, archirrival de los albos, se ubica a 10 puntos del Cacique.

En Bolavip levantamos el teléfono y contactamos a distintas personalidades del mundo del fútbol chileno para saber quién podría pelearle el campeonato a un Colo Colo que pareciera ir sin frenos hacia su estrella 33. Jorge Aravena, César Vaccia, Raúl Toro y Carlos Ramos respondieron la interrogante.

El Cacique está sólido esta temporada. | Foto: Agencia UNO

Para el ‘Mortero’ “Ñublense, está jugando muy bien y hace bastante rato que vienen de la mano de Jaime y así como candidatearon a un montón de extranjeros, ¿por qué no a Jaime García que lo está haciendo bien con su equipo?”. ¿Y Universidad Católica? “Vamos a ver… tengo mis dudas”.

César Vaccia, histórico ex entrenador de Universidad de Chile cree que “Ñublense es un equipo que tiene una planilla bien cortita, pero de local se hacen muy fuertes. No sé si sería ese el equipo que podría amagar a Colo Colo, en los demás no veo un equipo con una regularidad para pensar que puedan llegar bien al fin del campeonato”.

“Colo Colo está muy por encima de todos. Si tuviera que decir uno, diría Ñublense que se hace fuerte de local y si físicamente no tienen lesiones, podrían hasta el final estar cerca”, complementó.

Ñublense quiere pelearle el título a Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Raúl Toro, ex estratega de Audax Italiano piensa parecido a Vaccia: “En normalidad, es decir, que Colo Colo juegue todas las semanas, ningún equipo le va a aguantar. La gran garantía de los demás equipos es que está en Copa Libertadores y le está yendo bien, eso tiene un desgaste tanto en viajes como en partidos”.

“Para mí es Colo Colo y Ñublense. Si no hay lesiones, si tienen los descansos controlados la gente de Colo Colo, no va haber alguien que le amargue el título, está por sobre la media en estos momentos y tiene un muy buen equipo”, aseguró.

Por último, Carlos Ramos, presidente del Consejo de Técnicos de Chile, mete a la UC con un pero: “Es difícil porque acá entran otros detalles como el plantel. Colo Colo tiene un equipo de primer nivel con dos jugadores por puestos casi. Si hablamos de presupuesto, hay equipos que lo han hecho muy bien, pero tienen planteles cortos como Ñublense y Unión Española, con gente joven”.

Ramos no descarta un milagro cruzado: “Lo veo difícil (que le quiten el título a Colo Colo) salvo que haya una recuperación milagrosa de Católica, por plantel es el único que podría disputar palmo a palmo si estuvieran cerca en puntaje. El resto hará una gran campaña, pero les juega en contra el plantel”, remató.