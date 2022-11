Carlos Palacios está en la órbita de Colo Colo, pero mantiene contrato vigente con Vasco da Gama y no será nada fácil ficharlo, pero hay dos fórmulas que le permitirían llegar al Estadio Monumental según revelaron.

Colo Colo ya dejó las celebraciones del Campeonato Nacional 2022 atrás y ahora se concentra en la conformación del plantel para el 2023 en donde tendrá que revalidar el título de campeón y, como si fuera poco, pasar de la fase de grupos en Copa Libertadores.

El Cacique ya tiene prácticamente en el bolsillo a Fernando de Paul y Ramiro González, quienes se hicieron los exámenes médicos y están a la espera de poder firmar contrato con Colo Colo y ser oficializados.

Colo Colo quiere a Palacios, pero no será fácil. | Foto: Agencia UNO

Uno que suena con fuerza para llegar a Colo Colo es Carlos Palacios, pero sigue con contrato vigente en Vasco da Gama y la llegada del ex Unión Española no sería nada de fácil, pero no por eso imposible.

Según detalla el periodista Cristián Ávila Soto de Radio ADN, “Hay dos fórmulas para que Carlos Palacios se convierta en refuerzo de Colo Colo. Préstamo por un año y que después la joya extienda su contrato un año más con Vasco y la otra es comprar un porcentaje del pase que no le acomoda al Cacique por un tema económico”.

Así las cosas, no será nada de fácil para Colo Colo levantarle un jugador a Vasco da Gama y menos considerando que el conjunto carioca subió al Brasileirao para la próxima temporada y seguramente querrán tener un plantel extenso para afrontar las innumerables competencias locales en Brasil.