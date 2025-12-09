Cobresal cerró la temporada 2025 con sensaciones encontradas. Por un lado, logró clasificar a la Copa Sudamericana, dejando fuera de toda competencia internacional a Colo Colo, un logro histórico para el club de El Salvador.

Sin embargo, el cierre del torneo estuvo marcado por un resultado inesperado: en su último partido, el equipo dirigido por Gustavo Huerta cayó 5-0 ante Ñublense en Chillán, un rival que ya no tenía objetivos pendientes en la temporada.

El golpe de los chillanejos a los mineros no pasó desapercibido y generó críticas por parte del comunicador Juan Cristóbal Guarello sobre la actitud de la escuadra del norte de nuestro país.

Fernando Tapia ve con rareza la abultada derrota de Cobresal ante Ñublense

El periodista Fernando Tapia, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, se mostró sorprendido por la abultada derrota y coincidió con las críticas de Guarello sobre la actitud de Cobresal.

“Que no pase colado que el hecho que Colo Colo quedara en el octavo lugar y fuera de todas las copas tiene una agravante”, comenzó diciendo.

La goleada de Ñublense a Cobresal genera ciertas dudas entre los comentaristas | FOTO: Mauricio Ulloa/Photosport

“Perdónenme, pero me dio la sensación que no vi mucha hambre de los jugadores de Cobresal con Ñublense, quedé muy preocupado por la actitud de los jugadores de Cobresal. Ñublense hizo 5 goles cuando había hecho 9 goles en los últimos partidos. Raro, me llamó la atención”, sentenció.

