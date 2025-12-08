El domingo se definió al último clasificado a Copa Sudamericana en el cierre de la Liga de Primera 2025, donde Colo Colo quedó fuera a solo tres puntos del último equipo que sacó pasajes para el torneo internacional, Cobresal.

El Cacique perdió por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental y en paralelo los Mineros se inclinaron por 5-0 frente a Ñublense, un resultado impensado, pues el elenco nortino también se jugaba su clasificación.

Es más, si Colo Colo lograba vencer a los Itálicos, hubiese clasificado a Copa Sudamericana por tener mejor diferencia de gol.

Pero finalmente Cobresal fue el último clasificado con 47 puntos, aunque en Chillán se encontró con una verdadera tromba por parte de los Diablos Rojos.

Incluso, el entrenador Gustavo Huerta sembró ciertas dudas por lo ocurrido en el Estadio Nelson Oyarzún, siendo bastante suspicaz en su análisis post partido.

“Todavía no me puedo sacar el resultado del partido. Independiente de la clasificación, siempre quisimos que dependiera de nosotros y nos encontramos con un Ñublense que la verdad, no sé si a alguien le puede molestar, pero nunca lo había visto jugar así en el año“, lanzó el técnico nacional.

“Y está bien, es parte de lo que uno se puede encontrar en cualquier partido, más todavía ayudado por la expulsión. Obviamente que se notó mucho más la diferencia, que incluso podían haber sido más goles”, agregó.

Finalmente, volvió a poner en duda el gran desempeño de los locales, quienes no se jugaban nada en esta fecha final de la Liga de Primera.

“Me llamó la atención respecto a todo lo que le había visto el resto del año, pero tiene muy buenos jugadores. Nosotros dimos las opciones, los espacios, para que incluso antes del penal abriera el marcador. Fue un mal partido, lamentablemente, y eso se reflejó en esta goleada”, concluyó Huerta.

Ñublense pasó por encima de Cobresal en el último partido de la Liga de Primera 2025. (Foto: Mauricio Ulloa/Photosport)

