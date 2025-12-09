El día de ayer se llevó a cabo la Gala Crack organizada por TNT Sports, donde se premió a los mejores jugadores de la temporada en sus distintos puestos, tanto en el fútbol femenino como en el masculino.

Una de las buenas figuras que tuvo la Liga de Primera 2025 fue Esteban Matus, jugador de Audax Italiano que dio de qué hablar y eso le valió incluso ser seguido de cerca por clubes como Universidad de Chile y Colo Colo.

Fue el propio Matus el que salió al paso de los rumores y habló sobre su futuro en conversación con los medios: “Estoy a la espera de lo que salga, obviamente quiero que mi carrera surja, crecer y que venga lo mejor”, dijo.

Matus fue un punto alto de Audax este 2025. | Foto: Photosport

Sobre la posibilidad de quedarse en La Florida para disputar la Copa Sudamericana, Matus dice que “Siempre, para mí es un gusto estar en Audax Italiano, los hinchas me quieren mucho, es un club que le debo todo y siempre me gustaría quedarme, pero también me gustaría salir al extranjero”, recalcó.

Cabe recordar que a mitad de año trascendió con fuerza que Colo Colo buscó a Esteban Matus como refuerzo. Por otro lado, el jugador de Audax Italiano ha sido vinculado a Universidad de Chile como el club del cual sería hincha acérrimo y donde estuvo a casi nada de llegar.

Las cartas están sobre la mesa y Esteban Matus deberá esperar una oferta formal para ver si da el salto desde Audax Italiano o si se queda una temporada más para acompañar a los itálicos en la Copa Sudamericana.

