A solo 17 días de comenzar el Campeonato de Nacional, Ñublense de Chillán ha sido uno de los equipos con más bajas en su once estelar, lo que ha hecho que el técnico Jaime García tenga que alzar la voz para que esto cambie. Hoy en conferencia de prensa se refirió a los escasos refuerzos y a todas las competencias que se les vienen para este año.

Si bien el DT valoró la calidad de los jugadores que le han llegado, aún no está contento. "Yo no me guardo nada cuando tengo que hablar el tema, creo que faltan piezas por llegar, hay una preocupación porque ya tenemos que ir contemplando los puestos que nos faltan", señaló.

Además, sobre el tema de los refuerzos y de lo que se les viene agregó: "yo tengo que estar al frente de tres competencias y para eso tengo que tener un grupo que me permita pelear en ellos. Eso es lo que estamos esperando que lleguen lo antes posibles los refuerzos".

Jaime García habla sobre los pocos refuerzos. ( Agencia Uno)

Ñublense clasificó por primera vez a la Copa Libertadores de América. Esta participación internacional se produce gracias al buen rendimiento futbolístico que se vio en torneo pasado y de jugadores claves que elevaron el nivel del equipo.

Futbolistas como Nicolás Guerra, Federico Mateos, Matías Moya y Alexander Aravena son las ausencias que hoy presenta el técnico chillanejo y que fueron importantes para el rendimiento del equipo el pasado campeonato.

Algunos de los nombres que se han incorporporado en los Diablo Rojos son: Juan Córdova, Juan Leiva, Andrés Vilches, Jorge Henríquez, Bayron Oyarzo, Pablo Aránguiz y Lucas Abascia, quienes buscan ganarse un espacio en el once titular de Jaime García del 2023.

ver también Everton también jugaría amistoso con Independiente

El fin de semana, Ñublense jugará un partido contra Oriente Petrolero en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, valido por la nueva edicion de la Noche Roja. "Estos partidos sirven mucho para adquirir roce, para saber que tenemos, que nos falta, que debemos mejorar, que nos da un toque de experiencia", finalizó García.