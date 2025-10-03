Durante la noche de este jueves 2 de octubre, Mauricio Cataldo, exjugador de U. de Concepción, Audax Italiano, entre otros clubes, vivió el susto de su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Según supo BOLAVIP durante aquella jornada, el jugador debió ser trasladado de urgencia y que las siguientes 48 horas serían cruciales para conocer la evolución sobre su estado de salud.

Esta tarde, cercanos al jugador confirmaron que hubo mejorías en cuanto a su estado, aunque este aún sigue siendo de gran cuidado.

Mauricio Cataldo ahora debería ser trasladado al hospital Padre Hurtado y se espera que su evolución siga siendo favorable. Cabe recordar que el recordado exjugador tiene solo 46 años.

Mauricio Cataldo: autor de un golazo de rabona a Johnny Herrera

Mauricio Cataldo, nacido profesionalmente desde el Audax Italiano, defendió las camisetas de 11 equipos chilenos: destacan algunos como Unión Española, Cobreloa y Universidad de Concepción.

Precisamente es por su etapa en el “Campanil” donde más se le recuerda: le anotó un golazo de rabona a Johnny Herrera en los playoffs del torneo de apertura 2003, eliminando a Universidad de Chile con gol de oro mientras jugaba para la U. de Concepción.