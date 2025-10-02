Malas noticias para el fútbol chileno. Un veterano de nuestro balompié como lo fue Mauricio Cataldo, atraviesa un complicado momento luego de sufrir un accidente cerebro vascular.

La noticia fue confirmada por Marcelo Zunino a BOLAVIP, excompañero del exjugador de los itálicos, quien dio algunos detalles sobre lo ocurrido.

Cataldo habría sido operado de urgencia al tener una de sus arterias tapadas. Las siguientes 48 horas serán clave para ver cómo evoluciona su organismo. El estado del exjugador aún es desconocido.

Desde ya, el equipo de BOLAVIP envía todas sus fuerzas primeramente a Mauricio Cataldo y a toda su familia, deseándole una pronta recuperación y que esto no se transforme en algo más grave.

Mauricio Cataldo: autor de un recordado gol a Johnny Herrera

Mauricio Cataldo nació profesionalmente en Audax Italiano pero defendió la camiseta de 11 clubes en nuestro país.

Muchos lo recuerdan por una jugada más que memorable: le anotó un golazo de rabona a Johnny Herrera en los playoffs del torneo de apertura 2003, eliminando a Universidad de Chile con gol de oro mientras jugaba para la U. de Concepción.