Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar envuelve al exfutbolista Jean Paul Pineda, quien en la madrugada de este miércoles fue detenido en la comuna de La Florida. El otrora delantero de Colo Colo, entre clubes, pasará a control de detención.

Así es, quien se ha ha visto en más de una ocasión en el ojo del huracán vuelve a aparecer en las portadas policiales, esta vez por agradir a su actual pareja, Valentina Castro.

Según información policial que dio a conocer Radio Biobío, los hechos ocurrieron en el departamento en el que viven en la comuna de La Florida, hasta donde llegó Carabineros tras recibir el llamado por una discusión entre dos personas.

La pareja fue trasladada hasta el SAPU Villa O’Higgins donde se constantaron las lesiones de ambos, ya que hubo golpes de puños y pies de parte de Pineda y la mujer.

Tras la revisión médica, se determinó que Pineda pasará a control de detención durante el día, mientras que Castro quedó en libertad y apercibida.

Esta no es la primera vez que la otrora figura de Palestino y Unión La Calera protagoniza un caso de VIF, ya que anteriormente había sido denunciado por su expareja, la modelo Faloon Larraguibel.

Mientras que en febrero de este 2025 fue detenido pero por colisionar conduciendo un vehículo en estado de ebriedad.

Jean Paul Pineda volverá a pasar por control de detención tras nuevo episodio de VIF. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Por su parte, Valentina Castro en agosto también había sido detenida por pertenecer a una banda criminal dedicada al robo de camiones.