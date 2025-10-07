31 Minutos volvió a hacer noticia tras su exitoso Tiny Desk lanzado a las plataformas digitales durante este lunes 6 de octubre. Sin dudas, todo adolescente e incluso adulto que disfrutó con sus canciones durante principios de los años 2000, volvió a sentir como un niño con el lanzamiento de esta gran pieza

Pero la popularidad de esta obra noticiera de títeres autores de canciones, reportajes y sátiras a la actualidad tanto nacional como mundial no es de ahora. 31 Minutos lleva años conquistando corazones de chicos y grandes en todo Latinoamérica, por lo que de ahí viene el impacto de su “mini concierto”.

Se dieron el lujo de criticar las medidas con la polémica Visa Waiver estando en Estados Unidos. Tulio, por ejemplo, también dijo que sus visas de trabajo en aquel país duraban precisamente “31 minutos”, lo que fue una clara crítica hacia las políticas antimigratorias de aquel país.

Pero desde el lado futbolero, fue noticia que en el computador del cantante Pablo Ilabaca se hizo notar un sticker con el escudo de Colo Colo, dando cuenta del fanatismo de este artista por el popular. La noticia no es del todo sorprendente. La serie, durante sus 4 temporadas entre 2003 y 2014, tuvo varios momentos en donde hicieron notar su lado futbolero.

31 Minutos y el fútbol

De seguro, todo fan de la serie reconoce al gran Chico Terry. Este joven que vestía la camiseta de Universidad Católica y que soñaba con ser futbolista profesional.

Para todo, el Chico Terry solo “jugaba a la pelota”. ¿Sus hobbies? “yo juego a la pelota”. ¿En qué curso estaba? “Yo no voy al colegio, porque yo juego a la pelota”. ¿Cuando estaba aburrido? “Yo juego a la pelota”. ¿Si se aburría de jugar a la pelota? “Yo juego a la pelota”.

La historia del Chico Terry no era la única alusión al fútbol en 31 Minutos. De hecho, una de las personajes del espacio tenía el nombre de un popular y reconocido club. No uno chileno, sino más bien uno Argentino: Rosario Central.

En la página oficial del fandom describen que su nombre no salió al azar: “Su nombre está sacado del Club Atlético Rosario Central de la ciudad de Rosario en Santa Fe, Argentina. Su origen se remonta a 2001, cuando Aplaplac hizo la serie documental “Sangre, sudor y lágrimas” para Panamerican Sports Networks (PSN), cuyo segundo episodio titulado “Aldo Pedro Poy y los canallas” era un reportaje donde descubrieron el fanatismo por el cuadro rosarino”.

Y como dato no menor referencial a nuestra historia no solo futbolera sino también deportiva, la imagen de Balón Von Bola, que habría sido inspirada por los grandes Julio Martínez y Sergio “Sapo” Livingstone.

Según el propio fandom, indican de hecho que: “Balón Von Bola es una parodia de Julio Martínez y Sergio Livingstone, tomando mucha inspiración de este último, como en su forma de ser, trayectoria deportiva y estar acompañado por el comentarista Pedro Carcuro (de quien se basa Raúl Guantecillo), formando ambos un dupla por muchos años”.

Seguro que entre las miles de locuras y ocurrencias en las decenas de capítulos de la serie habrá una que otra más referencia futbolera. Pero estas, son al menos las que más quedaron en la retina de los fanáticos.