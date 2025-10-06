La selección chilena está sin entrenador desde la salida de Ricardo Gareca, y han sido los entrenadores Nicolás Córdova y Sebastián Miranda los que han asumido la responsabilidad, primero, en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericana y ahora, el amistoso ante Perú en el Bicentenario de La Florida.

Candidatos hay muchos, pero si se hiciera una votación, sin lugar a dudas, ganaría el candidato Manuel Pellegrini, quién está en un gran momento al mando del Betis.

Patricio Mardones, el hombre que le dio un título a Universidad de Chile luego de 25 años con su penal ante Cobresal, fue dirigido por El Ingeniero y entrega las claves para que sea el DT de La Roja.

“Yo conozco mucho a Manuel, y si queremos dar un salto de calidad, en la etapa que está él, sería un gran aporte, tiene las ganas y las intenciones”, asegura con total conocimiento de causa.

Eso sí, el Pato afirma que hay un requisito básico para que esto se concrete. “Se necesita una coherencia de la dirigencia, conociéndolo es difícil si no está convencido del proyecto con la gente que trabaja”, indica.

Pato Mardones da una alternativa a Manuel Pellegrini

El histórico azul cree que si no es el DT del Betis, la oportunidad tendría que ser para Gustavo Álvarez. “Por lo que ha hecho en la U, tiene los merecimientos, conoce los jugadores, es una buena alternativa. Tiene conocimiento del fútbol nacional”, se la juega Mardones.

Agregando que “por la forma de trabajar, es un técnico preparado y tiene los conocimientos suficientes para estar en la selección y el haber competido este año internacionalmente le da un plus”.