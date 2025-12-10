Colo Colo se metió de lleno en el mercado de fichajes. En dicha labor, el conjunto de Macul posó su atención en un destacado delantero que interesa en el archirrival, Universidad de Chile.
¿De quién se trata? Hace pocos días, se desvinculó de manera gratuita de Peñarol y actualmente es tentado por diversos clubes de Sudamérica. Su futuro se mantiene en vilo.
Ese es el caso de Maximiliano Silvera. Según detalló el periodista Cristián Cavieres de La Magia Azul, el goleador uruguayo de 28 años está en la mira de los albos para la siguiente temporada.
“Me cuentan que Colo Colo también estaría interesado en Maximiliano Silvera. Aunque, no sé si un equipo chileno podría pagar lo que pide. Veremos qué pasa…“, lanzó en su cuenta de X.
En dicha línea, el comunicador manifestó su apreciación y agregó: “En Chile no veo muchas chances, considerando que hasta (Rosario) Central aparece y le ofrece jugar Copa Libertadores“.
En la mira de Colo Colo y Universidad de Chile: el 2025 de Maximiliano Silvera
En la última campaña, el atacante charrúa jugó un total de 50 enfrentamientos con la camiseta de Peñarol. En dichos compromisos, convirtió 15 goles y entregó seis asistencias.
Cabe consignar que además de estar en órbita de Colo Colo y Universidad de Chile, escuadras como Nacional (URU) y Rosario Central (ARG) están en conversaciones con su entorno. Es futbolista libre.
En resumen:
- El delantero uruguayo Maximiliano Silvera (28 años), que se encuentra como jugador libre tras dejar Peñarol, está en la mira de Colo Colo.
- Maximiliano Silvera también interesa al archirrival, Universidad de Chile, además de Nacional (URU) y Rosario Central (ARG).
- El periodista Cristián Cavieres (La Magia Azul) duda que un equipo chileno pueda pagar lo que pide el jugador, especialmente si tiene ofertas de clubes como Rosario Central (que juega Copa Libertadores).
- En la última temporada, Silvera anotó 15 goles y dio seis asistencias en 50 enfrentamientos con Peñarol.