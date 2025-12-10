Colo Colo se metió de lleno en el mercado de fichajes. En dicha labor, el conjunto de Macul posó su atención en un destacado delantero que interesa en el archirrival, Universidad de Chile.

¿De quién se trata? Hace pocos días, se desvinculó de manera gratuita de Peñarol y actualmente es tentado por diversos clubes de Sudamérica. Su futuro se mantiene en vilo.

Ese es el caso de Maximiliano Silvera. Según detalló el periodista Cristián Cavieres de La Magia Azul, el goleador uruguayo de 28 años está en la mira de los albos para la siguiente temporada.

“Me cuentan que Colo Colo también estaría interesado en Maximiliano Silvera. Aunque, no sé si un equipo chileno podría pagar lo que pide. Veremos qué pasa…“, lanzó en su cuenta de X.

En dicha línea, el comunicador manifestó su apreciación y agregó: “En Chile no veo muchas chances, considerando que hasta (Rosario) Central aparece y le ofrece jugar Copa Libertadores“.

Maximiliano Silvera es pretendido por Colo Colo y Universidad de Chile para 2026. (Foto: Getty Images)

En la mira de Colo Colo y Universidad de Chile: el 2025 de Maximiliano Silvera

En la última campaña, el atacante charrúa jugó un total de 50 enfrentamientos con la camiseta de Peñarol. En dichos compromisos, convirtió 15 goles y entregó seis asistencias.

Cabe consignar que además de estar en órbita de Colo Colo y Universidad de Chile, escuadras como Nacional (URU) y Rosario Central (ARG) están en conversaciones con su entorno. Es futbolista libre.

