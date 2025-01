Hace unos instantes una impactante noticia fue la que se dio a conocer dentro del fútbol chileno, en donde la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo quedó momentáneamente suspendida tras la retirada del recinto de La Portada de La Serena para albergar este duelo.

Sobre esto, el reconocido relator nacional Alejandro Lorca tuvo sus palabras en el programa ‘Balong Radio’ para lo que fue esta sorpresiva suspensión de este compromiso, en la que encuentra insólito que no se puedan dar las garantías para disputar este duelo.

“La idea de Colo Colo de hacerlo con ida y vuelta quizás si era la más factible y la más viable. Volvemos a lo mismo, no se puede programar el fútbol, porque hay un factor, que es el tema de la violencia, que no deja programar, que no permite”, partió señalando Lorca.

Agregando más palabras a esta decisión, el abogado señala “se piden un montón de situaciones anexas, un montón de condiciones especiales para aumentar la seguridad, la delegación presidencial no solo en la cuarta región, en Valparaíso, en Concepción, en Temuco o Santiago, donde sea, inmediatamente se niegan con una facilidad abismal no encaran los problemas y le ponen coto a las opciones del fútbol y no se juega y no se juega nomás”.

La Supercopa está en veremos | Foto: Photosport

La molestia es clara a lo que es este importante problema que parece no tener solución dentro de nuestro país, en donde se hace cada vez más dificil poder disputar un partido de fútbol y más aún, cuando se enfrentan los dos equipos más populares del país.

“El fútbol tampoco hace mucho campañas de alguna manera para empezar a enfrentar esta problemática y así estamos. Es complejo y muy complejo todo esto. Acá de verdad es muy lamentable volver a tener que analizar estas situaciones”, remarca.

Finalmente, Lorca remarca con dureza que será casi imposible que se desarrolle una Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, teniendo en consideración todas las problemáticas que se han dejado ver en estas últimas semanas para lo que es su realización.

“La Serena había sido la tabla de salvación y lamentablemente ahora a tres-cuatro días del partido, llega el mazazo, yo creo que ya la Supercopa en la medida de que esta opción significa que juegue Colo Colo y la U, va a tener que desaparecer del mapa, porque es prácticamente imposible”, concluyó.