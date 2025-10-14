Finalmente fue oficializado. En las últimas horas la ANFP confirmó los acuerdos alcanzados en el último Consejo de Presidentes y dio a conocer a través de un comunicado de prensa los nuevos torneos que se disputarán a partir de la temporada 2026, lo que le permitirá al fútbol chileno sumar más partidos al calendario y evitar los largos recesos.

El organismo con sede en Quilín detalló que “el acuerdo define el monto y forma de pago respecto de la indemnización establecida en favor de TNT en el laudo arbitral por los perjuicios derivados de los partidos no disputados por el Estallido Social y durante la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2020”.

Además, “se establece el monto a asumir por los clubes y su forma de pago en lo relativo a la multa impuesta a CDF por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y eventuales demandas futuras derivadas del mismo”.

ANFP confirmó que se jugarán dos nuevos torneos a partir de 2026

A partir del próximo año se sumará una Copa de Liga con clubes de Primera División y una Supercopa bajo el formato Final Four donde los dos primeros del campeonato nacional y los dos finalistas de Copa Chile disputarán un cuadrangular en sede única. Asimismo se confirmó que los torneos del Ascenso y la Copa Chile mantendrán su formato actual.

“Con respecto al campeonato, las temporadas de Primera División se jugarán durante los 12 meses del año, comenzando a fines de enero y finalizando a principios de diciembre de cada año, debiendo jugarse en los meses de enero y de diciembre de cada año al menos una fecha completa del Campeonato de Primera División”, estableció la ANFP.

El formato de la temporada 2026 del fútbol chileno