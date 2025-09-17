Colo Colo ya pasa la página de lo que fue la Supercopa en el mal debut de Fernando Ortiz ante Universidad de Chile, donde los albos fueron superados por 3 a 0.

El “Cacique” lo pasó más que pésimo no solo por el resultado en cancha, sino también con la lesión de Javier Correa y la conmoción que sacó a Jonathan Villagra del partido tras un fuerte choque.

Por si fuera poco, Sebastián Vegas fue expulsado del partido en la primera parte del encuentro, dejando al popular con uno menos desde el minuto 30′. Luego de algunos días de espera, el Tribunal de Disciplina dio a conocer la sanción para el defensor de Colo Colo.

¿Cuál fue el castigo que recibió Sebastián Vegas?

El Tribunal de Disciplina decidió sancionar con una fecha de castigo al exjugador del Monterrey. De esta forma, no podrá decir presente en el último duelo de Colo Colo previo al receso que tendrá el fútbol chileno debido a la realización de la Copa del Mundo Sub-20 a jugarse en nuestro país.

Sebastián Vegas será baja en el siguiente partido de Colo Colo frente a Deportes Iquique (Foto: Photosport)

Cabe recordar que el “Cacique” jugará el próximo viernes 26 de septiembre frente a Deportes Iquique en el Estadio Monumental a partir de las 19:00 horas.

El gran lío que tendrá Fernando Ortiz

La baja de Sebastián Vegas no es menor, ya que con ello, Fernando Ortiz no contará con los dos centrales que han sido titulares en la mayor parte de los encuentros de este año.

¿La razón? Alan Saldivia aún es baja por lesión y ahora, con la expulsión y sanción a Vegas, al “Tano” no le van quedando más alternativas que solo Emiliano Amor y un Villagra que la sufrió en la Supercopa.