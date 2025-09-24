Colo Colo piensa de lleno en lo que será el duelo de este viernes frente a Deportes Iquique por una nueva jornada de la Liga de Primera, encuentro al que los albos llegan con una cantidad importante de bajas.

Una de las más sensibles es la del atacante Javier Correa, artillero del “Cacique” que se lesionó en la Supercopa ante Universidad de Chile y que no ha podido retornar a los entrenamientos con normalidad.

Aquello ha derivado en que Fernando Ortiz tenga ahora como carta principal de gol ante los iquiqueños a Salomón Rodríguez, cuestionado delantero que no ha logrado dar el ancho. También asoma como opción el canterano de 18 años Jerall Astudillo, quien tuvo precisamente su primera convocatoria en el encuentro ante los azules.

¿Llegará Javier Correa frente a Deportes Iquique?

En la jornada de este martes, el artillero cordobés entrenó diferenciado del plantel de Colo Colo. Misma situación que este miércoles, lo que da a entender que su mejoría no ha sido favorable.

Sin embargo, pese a estos antecedentes, el portal DaleAlbo indica que: “el trasandino será esperado hasta último momento y en el último entrenamiento que será este jueves, será probado para ver si está o no en condiciones de ser citado para el partido ante los pupilos de Fernando Díaz”.

El delantero colocolino será esperado hasta última hora para enfrentar a Iquique este viernes (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Asimismo, sostienen que: “En caso de que Javier Correa no supere sus molestias físicas, su reemplazante natural será Salomón Rodríguez, aunque también hay una sorpresa que se mete por los palos para luchar por esta vacante: el artillero de 18 años, Jerall Astudillo“.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará este viernes 26 de septiembre a contar de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.