Uno de los estadios más emblemáticos del fútbol chileno volverá a ver acción en Primera División en 2026. Y será por partida doble. Se trata del Ester Roa Rebolledo de Concepción luego que Universidad de Concepción y Deportes Concepción lograran el ascenso a Primera División esta temporada.

Por esa misma razón, imaginar un estadio penquista en el futuro es posible gracias a la Inteligencia Artificial. En Bolavip Chile le pedimos a una plataforma de IA que imaginara al recinto de Collao en cien años más, para que la casa del Campanil y los lilas, se consolide como uno de los estadios más modernos de Sudamérica. El resultado es impresionante.

El Ester Roa Rebolledo del futuro según la IA

La estructura cuenta una techumbre de polímero inteligente que no solo protege a los espectadores de la lluvia penquista, sino que recolecta energía solar y cinética para autoabastecer a todo el barrio circundante. Con una capacidad para 60.000 espectadores, el estadio mantiene su esencia circular.

El diseño interior rinde homenaje a la identidad local mediante sistemas de iluminación holográfica. Dependiendo del equipo que oficie de local, la fachada y el anillo superior cambian instantáneamente entre el lila profundo del “León de Collao” y el amarillo con azul del Campanil. La mística del antiguo Ester Roa se conserva en la ubicación de sus tribunas, que ahora cuentan con butacas climatizadas.

Uno de los mayores avances es su campo de juego híbrido, capaz de regenerarse en cuestión de minutos tras un partido de alta intensidad. Además, el recinto cuenta con una red de transporte que permite a los fanáticos llegar desde el centro de Concepción o Talcahuano en pocos minutos.

La modernización también ha integrado un museo que recorre los pasillos del estadio, permitiendo a los jóvenes hinchas del 2125 “presenciar” los goles de antaño y las campañas que forjaron la leyenda de ambos clubes.