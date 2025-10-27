Universidad Católica y Univerisdad de Chile protagonizaron un infartante Clásico Universitario, en el que los ‘Cruzados’ salieron como ganadores tras imponerse por 1-0 ante su clásico rival en el Claro Arena.

Este partido no se liberó de las polémicas, en donde hubo expulsiones, encontrones y diferentes actos después del partido que se robaron todas las miradas, manteniendo el debate caldeado entre los hinchas de ambos equipos.

Sobre esto, hace unos instantes el juez de la brega, Juan Lara dio a conocer su informe arbitral de lo que fue este compromiso, en la que detalló diversas acciones que dejó este partido.

Una de estas, fue la expulsión de Gary Medel, en la que escribió en su informe “ser culpable de juego brusco grave; Realiza una entrada con uso de fuerza excesiva, golpeando con la planta del pie el talón de su adversario, produciendo una torsión del tobillo, poniendo en peligro su integridad física”.

Pero no solo esto fue lo que informó Lara sobre Medel, ya que posterior a su expulsión, el ‘Pitbull’ volvió a hacer noticia “una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y zona de exclusión el jugador Nº17 de Universidad Católica Sr. Gary Medel que fue expulsado en el transcurso del partido”.

Lara y su informe del clásico | Foto: Photosport

Lara advierte de ingresos indebidos en la UC

En su informe, el juez Juan Lara hizo la acusación que parte del plantel de la Universidad Católica, que no estaba considerada para este partido, ingresó al campo de juego y además, acusó de que varios menores de edad ingresaron a la zona de exclusión, algo que está prohibido.

“También en el equipo local luego del pitazo final ingresan al terreno de juego una decena de jugadores no citados, vestidos de civil sin existir autorización para ello”.

“Adicionalmente ingresan a la zona de exclusión una serie de menores de edadentre los cuales se pueden identificar a niños y niñas que son acompañados por los jugadores Zampedri, Cuevas, Ampuero y Canales, todos de Universidad Católica. Cabe consignar que no había autorización de ingreso a zona de exclusión para ellos”. se informó.

Assadi no fue advertido por Lara

Finalmente, la gran polémica de este informe, es sobre lo que es la no inclusión a la polémica situación que protagonizó el crack de la U, Lucas Assadi, quien tuvo un duro enfrentamiento con varios hinchas de la UC.

Si bien esta acción no fue informada por el juez Juan Lara, habrá que esperar a lo que diga el Tribunal de Disciplina, quien tiene la potestad de poder citar al jugador de la U tras esta acción, que hasta día de hoy sigue generando polémica.