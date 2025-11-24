Ser campeón en la categoría de honor es un sueño que pocos cumplen: por ello levantar títulos con Universidad de Chile y Universidad Católica parece prácticamente una utopía. Sin embargo, Benjamín Vidal lo logró.

El recordado defensor central alzó trofeos con los clásicos rivales y, a sus 34 años, decidió colgar los botines. ¿Por qué motivo? En conversación con Radio ADN, lo explicó con peras y manzanas.

Según aseguró el experimentado zaguero, su mente ya no estaba en el fútbol. Por ello, dejó de pensar en el balón y cambió de rumbo en su vida: le puso punto final a una larga trayectoria.

“Muchos me lo preguntan y la respuesta siempre es la misma: se me desconectó la cabeza de las piernas y tomé la decisión de retirarme. Era el momento. No sé si estuvo bien o mal, pero ahora estoy tranquilo”, comenzó señalando.

En dicha línea, el recordado defensa agregó sobre su decisión: “Disfruto del fútbol desde fuera. Pasé por muchas situaciones y llega un punto en donde ya no das más“.

Benjamín Vidal se retiró: alzó títulos con Universidad de Chile y Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Campeón con Universidad de Chile y Universidad Católica: su nueva vida

Finalmente, Benjamín Vidal detalló a qué se dedicará tras acabar con su carrera futbolística. Se mantiene firme y con tranquilidad: no lo ha traumatizado alejarse de la actividad deportiva.

“Tengo un par de negocios, así que por ahí me estoy moviendo. Y todavía ando tirando magia cuando juego en alguna comuna (risas). Pero estoy tranquilo, disfrutando junto a mi familia, sobre todo”, cerró.

En resumen: