Universidad de Chile y Universidad Católica se encuentran inmersas en la definición de la Liga de Primera 2025, en una lucha directa por quedarse con el Chile 2, el cupo que entrega acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, la pelea entre ambos equipos ha generado máxima expectación entre los hinchas del Romántico Viajero y de los Cruzados.

La U, con Gustavo Álvarez al mando, viene de imponerse ante O’Higgins y mantiene viva la ilusión de superar a la UC. Sin embargo, los dirigidos por Daniel Garnero también han mostrado un rendimiento sólido, con regularidad y eficacia que la mantienen ligeramente por encima en la tabla.

La próxima fecha de la Liga de Primera podría ser decisiva para definir al Chile 2 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Waldemar Méndez tiene una postura clara por el Chile 2

Ahora, cada encuentro restante se vuelve decisivo y cualquier traspié podría marcar la diferencia en la definición del segundo puesto.

En este escenario, los análisis y predicciones se han multiplicado en los distintos medios deportivos y fue en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro que el exarquero y ahora comentarista, Waldemar Méndez, entregó su pronóstico.

“Yo creo que Católica se queda con el Chile 2. No estoy descubriendo la pólvora porque tiene cierta ventaja, pero creo que ha encontrado una regularidad interesante”, indicó.

En síntesis…

Universidad Católica y Universidad de Chile están peleando palmo a palmo por el Chile 2.