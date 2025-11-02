El año está llegando a su fin y, con él, las respectivas ligas del fútbol nacional también están llegando a su desenlace definiendo ya a los grandes campeones de la Liga de Primera y también del Ascenso.

Este sábado primero de noviembre, Universidad de Concepción se consagró como el nuevo campeón de Primera B logrando volver al fútbol de honor tras cuatro temporadas.

En tanto, Coquimbo Unido hizo valer esta tarde su estatus de gran favorito venciendo a Unión La Calera en el Francisco Sánchez Rumoroso, alzando el primer título de toda su historia como club.

Coquimbo Unido conquistó su primera estrella en el fútbol chileno (Foto: Photosport)

Los dos grandes campeones de las dos principales ligas de fútbol de nuestro país son equipos de región. Y ojo, que en la Segunda División Profesionalse mantendrá aquel patrón y dejará a los equipos capitalinos sin título alguno este 2025.

Deportes Puerto Montt se acerca al ascenso

En la Segunda División Profesional (tercera categoría del fútbol chileno), Deportes Puerto Montt avanza a pasos agigantados para convertirse en campeón y lograr su regreso a Primera B.

El único que puede hacerle frente es Deportes Linares que tiene 42 puntos (48 tienen los Salmoneros) a falta de tres fechas del término del certamen. Por ende, este 2025 no habrá campeones capitalinos en ninguna de las ligas de nuestro fútbol.

