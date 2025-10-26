La posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma la banca de la selección chilena tras el fracaso absoluto que lideró Pablo Milad en los últimos años y que enterró a la Roja en el último lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026, ha dado otro paso en las últimas horas. Esto, luego que el entrenador chileno de 72 años rompiera el silencio y se refiriera públicamente al rumor.

El Ingeniero asoma como el principal candidato para asumir la dirección técnica del ‘Equipo de Todos’, mientras su futuro en el Real Betis continúa incierto, ya que aún no concreta la firma de su renovación. Hace unos días el propio gerente de selecciones, Felipe Correa confirmaba que Pellegrini era el gran candidato para asumir en Chile. “De que nosotros tenemos interés, es una realidad. Más allá del nombre particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia”, reveló.

Manuel Pellegrini volvió a referirse a La Roja después de varios meses (Getty Images).

Manuel Pellegrini: “Hemos tocado muchas veces el tema…”

Ahora, fue el propio entrenador quien rompió el silencio y se refirió nuevamente al tema después de varios meses de silencio. En la conferencia de prensa previa al duelo entre Real Betis y Atlético Madrid por la Liga de España, el DT chileno mandó un mensaje que ilusiona a todo el país: “Que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo porque es mi país“, admitió.

Eso sí, el ‘Ingeniero’ aseguró que los rumores que lo vinculan a la banca de Chile están lejos de relacionarse con su renovación de contrato en el elenco bético. “Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá”, dijo el ex entrenador de Real Madrid y Manchester City.

Si bien aseguró que nadie se ha contactado con él, se mostró orgulloso por la opción de asumir en la Roja que necesita urgentemente un nuevo proceso tras años de fracaso. “No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga uno tenga esa posibilidad con su país”, cerró.