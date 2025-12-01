La Liga de Primera 2025 está llegando a su fin y, pese a que todavía restan dos compromisos de la Fecha 29 por completarse, poco a poco se comienza a definir todo y en la Fecha 30 los ojos estarán puestos en distintos frentes.

Salvo que la U caiga ante Coquimbo Unido, serán los azules, O’Higgins y Universidad Católica quienes se repartirán el Chile 2 y 3 a la próxima Copa Libertadores de América y uno se quedará sin pan ni pedazo.

La lucha por la Copa Sudamericana también está al rojo vivo, ya que Palestino aseguró su lugar en la Fecha 29 y dejó complicado a Colo Colo: los albos necesitan derrotar a Audax Italiano y esperar que Cobresal caiga ante Ñublense. En su defecto, que Ñublense les gane hoy a los itálicos también le serviría al Cacique.

Iquique y Everton son dos equipos complicados con el descenso. | Foto: Photosport

La lucha por el descenso también está que arde, toda vez que Unión Española es el primer equipo descendido y su acompañante saldrá entre Deportes Iquique, Everton de Viña del Mar y Deportes La Serena.

La ANFP ya programó la Fecha 30 en su totalidad y se disputará con varios partidos en simultáneo, por lo que los hinchas del fútbol chileno tendrán que tener varios dispositivos para seguir el minuto a minuto a la jornada.

Viernes 5 de diciembre

Palestino vs. Huachipato; 20:00 hrs.

Sábado 6 de diciembre

Universidad Católica vs. Unión La Calera; 18:00 hrs.

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile; 18:00 hrs.

Coquimbo Unido vs. Unión Española; 18:00 hrs.

Deportes Limache vs. Deportes La Serena; 18:00 hrs.

O’Higgins vs. Everton; 18:00 hrs.

Domingo 7 de diciembre

Colo Colo vs. Audax Italiano; 18:00 hrs.

Ñublense vs. Cobresal; 18:00 hrs.