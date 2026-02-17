Una insólita situación dio a conocer el conjunto de General Velásquez de la Segunda División Profesional, que durante el pasado fin de semana había anunciado con bombos y platillos la llegada de un experimentado entrenador europeo con el objetivo de pelear el ascenso en la categoría.

Se trataba del DT griego Nikolaos Issaris, quien con 20 años de experiencia, llegaba a revolucionar el mercado de fichajes del fútbol chileno. Sin embargo todo el plan de armar el equipo y realizar la pretemporada terminó en la basura, ya que apenas 24 horas después del anuncio el club de San Vicente de Tagua Tagua tuvo que cerrar las negociaciones.

Anunciaron entrenador europeo, pero…

A través de un comunicado, el elenco de la región de O’Higgins explicó que “el quiebre de dichas negociaciones se debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club”.

General Velásquez había anunciado la llegada de Nikolaos Issaris (Instagram).

“A lo anterior se suma que el Director Técnico antes mencionado, quien arribaba de la mano del referido grupo inversionista, por lo que la caída de las negociaciones, también marcan la no continuidad del DT”, agregaron.

Según dio cuenta El Rancagüino, todo se debió a que el entrenador de 42 años no tenía la licencia para dirigir en Chile. “Posee la licencia “UEFA A”, la cual es insuficiente para las exigencias de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Para dirigir en el profesionalismo chileno, las bases exigen la licencia “CONMEBOL PRO”, y el grado que ostenta el técnico griego no permite la homologación necesaria para dicho requisito”, señalaron en el citado medio.

Finalmente, el club dio a conocer que “comunicará en las próximas horas el nombre de su nuevo Director Técnico, quien liderará el proyecto deportivo correspondiente a la temporada 2026“.