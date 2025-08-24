Este fin de semana se disputó la fecha 18 de la Segunda División, la tercera categoría y última profesional del fútbol chileno, donde hay un claro puntero cuando restan siete jornadas.

El último partido de este domingo fue entre Provincial Ovalle y General Velásquez, donde el Ciclón del Limarí se impuso por 2-0 en su casa, el Estadio Diaguitas.

Quien abrió el marcador en el interior de la Cuarta Región fue el goleador Gabriel Harding en los 37 minutos del primer tiempo, mientras que el segundo tanto fue un autogol de Diego Salas (82′).

Con este resultado Ovalle sigue en la segunda ubicación de la tabla de posiciones con 32 puntos, a solo tres unidades del puntero que es Deportes Puerto Montt (35 pts).

El Velero está en la cima luego de golear el sábado por 5-0 a Trasandino en el Estadio Chinquihue.

Más atrás está atento Deportes Linares que volvió al triunfo esta fecha, venciendo por 1-0 a Santiago City en la Región del Maule.

Cabe recordar que quien termine en la primera posición pasará a la semifinal por el ascenso a Primera B, mientras que desde el segundo al séptimo lugar jugarán una liguilla.

Deportes Puerto Montt sigue en la cima de la Segunda División. (Foto: @dpmchile)

La tabla de posiciones de la Segunda División 2025: