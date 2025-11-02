Coquimbo Unido es el flamante campeón del fútbol chileno tras una histórica campaña de la mano de Esteban González. El ‘Pirata’ venció por 2 a 0 a Unión La Calera y la fiesta estalló en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Grandes nombres del ‘Barbón’ este 2025 fueron Diego Sánchez, Cecilio Waterman, el DT Esteban González y, por supuesto, Matías Palavecino, jugador que se ha robado todas las miradas del fútbol chileno quien podría convertirse en la gran obsesión de los grandes del país en el próximo mercado de fichajes.

Coquimbo Unido es el nuevo campeón y si gran figura Matías Palavecino podría no continuar en el club (Foto: Andres Pina/Photosport)

El jugador mostró sus sensaciones a TNT Sports tras el título del cuadro aurinegro: “Desde el principio hasta ahora ningún equipo nos pasó por arriba, somos merecidos campeones, le digo a la gente que lo disfruten porque lo merecen”.

Sobre las críticas recibidas en su retorno a Coquimbo, expresó: “Nos alimentaba, nos hacía fuerte como grupo. Por eso nunca subestimar jugadores y lo demostramos, nadie nos superó, somos merecidos campeones y queremos seguir con la racha de la victoria”.

Colo Colo, la U y la UC asoman en el horizonte del jugador. Si bien esta vez no habló de ello, si abordó lo que será la participación del ‘Pirata’ en la siguiente edición de Libertadores dejando en suspenso su continuidad.

“Ahora quedan las fechas, queremos terminar de la mejor manera con la racha y romper récords y el año que viene se verá lo de la Copa Libertadores. Era impensado, que tan pronto ser campeones y estamos felices”, sentenció.

