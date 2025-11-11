Una preocupante información salió a la luz en las últimas horas luego que se confirmara que los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus -Alonso, Elizabetta y Emiliano- sufrieron un grave accidente automovilístico hace unos días.

La noticia fue confirmada por la periodista Cecilia Gutiérrez quien en su cuenta de Instagram entregó detalles del grave siniestro que sufrieron los hijos del futbolista de Colo Colo el pasado sábado.

Arturo Vidal junto a sus hijos (Instagram).

“El sábado en la noche, los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tuvieron un grave accidente de automóvil, iban con el hermano de Marité, que se volcó en el auto, pero afortunadamente, gracias a Dios, no hubo daños físicos en ellos, sólo lo material del auto”, aseguró la panelista del Primer Plano de Chilevisión.

Respecto a los detalles del accidente, la comunicadora indicó que los niños “pasaron mucho susto, obviamente, estuvieron muy preocupados, pero ahora están muy agradecidos de que no pasó nada, que fue sólo el susto y de que ellos están bien”.

Datos clave…

Accidente Confirmado: Los tres hijos de Arturo Vidal y Marité Matus (Alonso, Elizabetta y Emiliano) sufrieron un grave accidente automovilístico el sábado pasado.

Los tres hijos de Arturo Vidal y Marité Matus (Alonso, Elizabetta y Emiliano) sufrieron un el sábado pasado. Detalles del Siniestro: Los niños viajaban junto al hermano de Marité Matus, y el automóvil se volcó .

Los niños viajaban junto al hermano de Marité Matus, y el . Estado de Salud: Afortunadamente, no hubo daños físicos en los niños ni en su tío, siendo solo el susto y los daños materiales, lo cual fue confirmado por Marité Matus.

Finalmente, Gutiérrez detalló que se puso en contacto con Marité Matus y le confirmó lo ocurrido. “Yo tuve la posibilidad de comunicarme con ella y me decía que están muy agradecidos de Dios de que no les haya pasado nada grave, porque el accidente sí lo fue”, cerró.