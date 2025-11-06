En Colo Colo se acaba de confirmar la baja de Arturo Vidal por segundo partido consecutivo, ya que el King se había perdido el triunfo por 1-0 ante Ñublense del pasado sábado en Chillán.

Esa vez fue por una contractura en el isquiotibial derecho que sufrió el 27 de octubre en el empate 2-2 con Deportes Limache, por lo que el entrenador Fernando Ortiz decidió dejarlo abajo del viaje a la Región de Ñuble.

Desde ahí que estaba en duda su presencia para el duelo de este fin de semana ante Unión Española, pues el volante de 38 años no había entrenado con normalidad.

Pero este jueves fue el mismo jugador que confirmó que no podrá estar ante los Hispanos, pues sufrió una nueva lesión, ahora en el codo, por lo que recién el siguiente duelo contra Unión La Calera podría estar de vuelta en las citaciones.

“Estoy bien, ya me recuperé, pero creo que hay otros mejores para el día sábado. Tuve otra complicación en el codo, tuve un problema, entonces vamos a llevarlo con calma. Pero ya estoy corriendo, haciendo de todo, así que estoy bien”, informó Vidal en un punto de prensa.

“Sí, de la próxima semana ya me meto con el grupo bien, así que contra Unión (Española) no voy a poder jugar”, confirmó el bicampeón de América.

Arturo Vidal apuesta todo a la clasificación internacional

En la instancia, Arturo Vidal también se refirió a la importancia del partido contra Unión Española, pues el Cacique podría acercarse a los puestos de clasificación a Copa Sudamericana, que es el gran objetivo para el cierre de temporada.

“Sí, es un lindo partido, partido difícil contra Unión que se está jugando el descenso. Me hubiese gustado que fuera como el otro día, que entrara la hinchada de Colo Colo, porque se veía hermoso el estadio. Pero bueno, ellos quisieron eso, ojalá sea un lindo partido y poder quedarse con esos tres puntos”, señaló.

“Nosotros estamos bien, estamos trabajando duro, claramente queremos meternos en copa. Habíamos tenido mala suerte, como lo dicho, el otro día también un partido sufrido que podríamos haber liquidado mucho antes, pero no quiere entrar. Estamos tratando de afinar los detalles para poder terminar y poder meternos en una copa, si Dios quiere”, agregó.

“Como se han dado los partidos, como estamos jugando, si aprovechamos un poco de oportunidades, podríamos sacar mucha más diferencias. Por esto tenemos tanta fe y seguir trabajando fuerte, y eso que queda la última parte del campeonato, todos los días son una lucha constante de los compañeros peleando por un puesto y eso ayuda mucho a crecer el equipo”, completó el ex Barcelona.

Cabe consignar que el partido entre Unión Española y Colo Colo se disputará el sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Arturo Vidal confía que Colo Colo podrá clasificar a una copa internacional. (Foto: Photosport)

