El sábado Colo Colo venció por 2-1 a Unión Española, en lo que fue su segundo triunfo consecutivo al mando del entrenador Fernando Ortiz, lo que vuelve a acercar a los albos a la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Pero tras el partido, hubo un tema que quiso aclarar el presidente de Blanco y Nego, Aníbal Mosa, respecto a las últimas declaraciones de Arturo Vidal, quien no fue citado ante los Hispanos por una lesión muscular.

El King el pasado jueves salió a responder a los cuestionamientos al plantel que hizo el director Ángel Maulén, que es parte del bloque Vial-Ruiz Tagle.

Ángel Maulén es uno de los cuatro directores del bloque Vial-Ruiz Tagle en Blanco y Negro.

Y pese a que aquel nombre es parte de la oposición a su gestión, el timonel albo le dio un nuevo tirón de orejas al volante de 38 años por hablar en público sobre aquello.

“Ese tipo de cosas no le ayudan en nada a la institución. Se genera a través de situaciones cuando no se conversan las cosas internamente. Cualquier dirigente o persona tiene el derecho a hacer su crítica, pero existen los espacios de privacidad”, comenzó diciendo Mosa.

“Los directores, comisiones o una llamada al presidente, eso no hace bien. Hay que dar vuelta la página, hoy es el fútbol, nos vamos con tres puntos”, agregó el empresario puertomontino.

En síntesis