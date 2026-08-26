Copa Chile 2026: llaves de octavos de final, programación y fixture completo

Tras el cierre de la fase de grupos con el triunfo de Colo Colo sobre U. Española, quedaron definidos los cruces de Copa Chile.

La Copa Chile 2026 comienza a entrar en tierra derecha. Tras los triunfos de Colo Colo sobre Unión Española (3-0) y de O’Higgins ante Deportes Recoleta (3-1) en el cierre del Grupo E, este miércoles quedaron definidas las llaves de octavos de final.

Entre los cruces más atractivos aparecen Coquimbo Unido vs. Cobreloa, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique y Universidad de Chile vs. Everton, mientras que al otro lado del cuadro Colo Colo se medirá con Audax Italiano, Deportes Puerto Montt enfrentará a Ñublense, O’Higgins chocará con Deportes Santa Cruz y Curicó Unido irá ante Deportes Concepción.

Llaves de 8vos de final de Copa Chile (ChatGPT).

¿Cuándo se juegan los octavos de final de Copa Chile?

Todo indica que los octavos de final de la Copa Chile se disputarán durante septiembre, aunque todavía no existe una fecha oficial para el inicio de esta ronda. La programación deberá definirse tras confirmar a todos los equipos clasificados con sus respectivas posiciones. Si bien la segunda semana de septiembre aparece como una fecha probable para el comienzo de los cruces, aún no está confirmada.

Tabla de posiciones de los grupos de Copa Chile