La gran noticia que recibe Fernando Gago en la Universidad de Chile tras la derrota ante Colo Colo

La gran noticia que recibe Fernando Gago en la Universidad de Chile previo a un duelo clave.

En la Universidad de Chile ya se preparan con todo para lo será su nuevo encuentro dentro de Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ buscarán reponerse de su derrota ante Colo Colo y viajarán al sur del país para enfrentar a Universidad de Concepción.

Para este duelo, el entrenador argentino, Fernando Gago recibe una tremenda noticia dentro de su plantel para este compromiso, en la que vuelve a contar con un importante jugador.

Se trata del defensor Nicolás Fernández, quien dejó atrás sus problemas físicos que lo dejaron fuera del Superclásico y ya trabaja junto a sus compañeros para ser opción en el duelo del fin de semana.

En las redes oficiales del club se vio al ‘Nico’ entrenando a la par de sus compañeros, por lo que se jugará sus chances de poder decir presente en la convocatoria para enfrentar al ‘Campanil’.

Fernández puede volver a ser opción en la U | FOTO: Photosport

De esta forma, Universidad de Chile recupera a otro jugador de cara a un partido crucial para los ‘Azules’, quienes esperan poder sumar los tres puntos para seguir firmes en la lucha por el Chile 2.

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