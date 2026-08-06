Copa Chile 2026: cruces de octavos de final, programación y fixture completo

Mientras aún falta que se defina el grupo de Colo Colo, el cuadro de octavos de final de Copa Chile va tomando forma.

La Copa Chile 2026 comienza a entrar en tierra derecha. Con la mayoría de las llaves de octavos de final prácticamente definidas, sólo resta conocer a los dos clasificados del Grupo E, donde Colo Colo, O’Higgins y Deportes Recoleta mantienen una intensa lucha por avanzar a la ronda de los 16 mejores del certamen.

El resto del cuadro ya comienza a tomar forma y promete duelos de alto voltaje. Entre los cruces más atractivos aparecen Coquimbo Unido vs. Cobreloa, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique y Universidad de Chile vs. Everton, mientras que al otro lado del cuadro Audax Italiano espera por los dos clasificados del Grupo E. Además, Deportes Puerto Montt enfrentará a Ñublense, Deportes Santa Cruz aguarda por el otro equipo proveniente del Grupo E y Curicó Unido se medirá con Deportes Concepción.

El Grupo E mantiene el suspenso

La única zona que todavía no entrega a sus dos representantes es el Grupo E. Allí, Colo Colo, O’Higgins y Deportes Recoleta llegan con opciones matemáticas de avanzar, por lo que la última jornada será decisiva para completar el cuadro definitivo de los octavos de final.

La suerte del Grupo E se definirá el próximo miércoles 26 de agosto cuando Colo Colo reciba a Unión Española en el Monumental, mientras que Deportes Recoleta enfrente como local a O’Higgins. Ambos duelos se jugarán a las 20:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Cobreloa

Universidad Católica vs. Unión La Calera

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique

Universidad de Chile vs. Everton

Colo Colo / O’Higgins vs. Audax Italiano

Ñublense vs. Deportes Puerto Montt

Deportes Santa Cruz vs. Colo Colo / O’Higgins / Recoleta

Deportes Concepción vs. Curicó Unido