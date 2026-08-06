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Copa Chile 2026

Copa Chile 2026: cruces de octavos de final, programación y fixture completo

Mientras aún falta que se defina el grupo de Colo Colo, el cuadro de octavos de final de Copa Chile va tomando forma.

Así está quedando el cuadro de Copa Chile.
© PhotosportAsí está quedando el cuadro de Copa Chile.

La Copa Chile 2026 comienza a entrar en tierra derecha. Con la mayoría de las llaves de octavos de final prácticamente definidas, sólo resta conocer a los dos clasificados del Grupo E, donde Colo Colo, O’Higgins y Deportes Recoleta mantienen una intensa lucha por avanzar a la ronda de los 16 mejores del certamen.

El resto del cuadro ya comienza a tomar forma y promete duelos de alto voltaje. Entre los cruces más atractivos aparecen Coquimbo Unido vs. Cobreloa, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique y Universidad de Chile vs. Everton, mientras que al otro lado del cuadro Audax Italiano espera por los dos clasificados del Grupo E. Además, Deportes Puerto Montt enfrentará a Ñublense, Deportes Santa Cruz aguarda por el otro equipo proveniente del Grupo E y Curicó Unido se medirá con Deportes Concepción.

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El Grupo E mantiene el suspenso

La única zona que todavía no entrega a sus dos representantes es el Grupo E. Allí, Colo Colo, O’Higgins y Deportes Recoleta llegan con opciones matemáticas de avanzar, por lo que la última jornada será decisiva para completar el cuadro definitivo de los octavos de final.

La suerte del Grupo E se definirá el próximo miércoles 26 de agosto cuando Colo Colo reciba a Unión Española en el Monumental, mientras que Deportes Recoleta enfrente como local a O’Higgins. Ambos duelos se jugarán a las 20:30 horas.

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa
  • Universidad Católica vs. Unión La Calera
  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique
  • Universidad de Chile vs. Everton
  • Colo Colo / O’Higgins vs. Audax Italiano
  • Ñublense vs. Deportes Puerto Montt
  • Deportes Santa Cruz vs. Colo Colo / O’Higgins / Recoleta
  • Deportes Concepción vs. Curicó Unido
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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