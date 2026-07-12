Los loínos vencieron por 1-0 a los granates en Calama y clasificaron a octavos de final, en un grupo en que avanzaron los dos equipos de la Primera B.

Este domingo se cerró el Grupo C de la Copa Chile 2026 y se definió el segundo clasificado a octavos de final, donde Cobreloa dio el batacazo al vencer por 1-0 a Deportes La Serena.

Los loínos hicieron sentir su localía en Calama, en lo que era una verdadera final por seguir en carrera en este torneo, pues el ganador avanzaría a la ronda de los 16 mejores.

El equipo minero se impuso con el gol de Juan Ignacio Duma a los 60 minutos, que bastó para asegurar el segundo puesto del grupo con ocho puntos, dejando a los papayeros en la tercera ubicación con siete unidades.

Juan Ignacio Duma le dio la clasificación a Cobreloa. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

La gran sorpresa en este grupo es que clasificaron los dos equipos que son de Primera B, pues el líder indiscutido fue Deportes Antofagasta con 16 puntos.

El cuadro Puma enfrentó esta jornada a Cobresal en Mejillones y ganó por 1-0 con gol de Brayan Hurtado (29′), cerrando la fase de grupos invicto: cinco triunfos y un empate.

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De esta forma, quedaron eliminados La Serena y Cobresal, ambos equipos de Primera División. Coincidentemente, los dos clasificados son de la Región de Antofagasta.

La TABLA del Grupo C de la Copa Chile

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Antofagasta 13 5 4 1 0 11 5 +6 2 Cobreloa 8 6 2 2 2 7 6 +1 3 La Serena 7 6 2 1 3 7 10 -3 4 Cobresal 2 5 0 2 3 2 6 -4

En síntesis

Cobreloa 1-0 La Serena: el equipo minero clasificó con gol de Juan Ignacio Duma.

el equipo minero clasificó con gol de Juan Ignacio Duma. Antofagasta líder: ganó el Grupo C invicto con 16 puntos, venciendo a Cobresal 1-0.

ganó el Grupo C invicto con 16 puntos, venciendo a Cobresal 1-0. Primera División eliminada: La Serena y Cobresal quedaron fuera de la Copa Chile 2026.