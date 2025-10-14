En el último Consejo de Presidentes celebrado en la ANFP, se ratificó una drástica medida exigida por TNT Sports -dueños de los derechos televisivos del fútbol chileno- con el fin de evitar suspensiones de partidos a partir de la próxima temporada y “garantizar un calendario sin interrupciones”.

Según dio a conocer La Tercera, durante la reunión de los 32 clubes del fútbol profesional se aprobó una medida impuesta por la casa televisiva que busca sancionar económicamente a los clubes que pretendan suspender partidos, tal como ocurrió este año tanto con Colo Colo como la U, o como el caso de la Supercopa, aplazada durante meses ante las complicaciones de la ANFP de encontrar un estadio.

Tanto Colo Colo como la U, buscaron suspender partidos este año (Photosport).

Dicha situación terminó por agotar la paciencia de TNT Sports. El canal, principal socio televisivo del fútbol chileno, decidió hacer valer su peso y, como parte del cobro de la millonaria deuda que mantiene la ANFP con la estación, impuso una serie de condiciones que modifican de forma significativa el calendario de competencias.

De acuerdo al citado medio, “los clubes aceptaron la exigencia de TNT Sports de establecer un protocolo con criterios para la suspensión de encuentros y su respectiva reprogramación”. Dicha medida quedará a cargo de una comisión liderada por la ANFP.

En esa línea, la señal televisiva obligará a la ANFP a que quede establecido en las bases de los torneos nacionales la imposición de castigos económicos y deportivos a los equipos.