El mercado de fichajes del fútbol chileno se empieza a mover y uno de los primeros rumores que toma fuerza tiene que ver con el futuro entrenador de Universidad de Chile, luego que Gustavo Álvarez anunciara una eventual salida de la U.

Quien toma fuerza para tomar la dirección técnica del cuadro laico es el técnico argentino Francisco Meneghini, quien termina contrato con O’Higgins de Rancagua luego de clasificarlo como Chile 3 a la Copa Libertadores.

Este lunes el propio DT de 37 años se refirió a lo que vivió con el Capo de Provincia en el cierre de la Liga de Primera 2025, en medio de la alfombra roja de la Gala Crack.

“Muy emocionante todo, cómo se dio en el último minuto, así que muy contento porque fue un esfuerzo muy grande de todo el equipo, durante todo el año, y coronarlo así con la clasificación a la Libertadores, fue muy lindo”, comenzó diciendo.

El futuro de Francisco Meneghini

Al ser consultado por su futuro, Paqui Meneghini confirmó que termina su vínculo con los celestes y que se reunirá con la dirigencia para ver las opciones que se le presenten.

“Vamos a ver, terminamos contrato, tenemos que hablar con la gente de O’Higgins”, adelantó el ex Defensa y Justicia.

Respecto al interés de la U, el trasandino negó que existan acercamientos concretos por el momento, pero tiene que reunirse con su representante.

“No, no, no. Estos días hemos estado disfrutando, desconectando un poco y ya en la semana voy a hablar, sobre todo con mi representante, para ver cómo seguimos”, indicó el pupilo de Marcelo Bielsa.

