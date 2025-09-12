Fernando Ortiz tendrá su debut como entrenador de Colo Colo en el partido ante Universidad de Chile por la Supercopa, el cual se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 en el estadio Santa Laura. El estratega ex América tendrá un duelo táctico ante su colega Gustavo Álvarez.

El nuevo entrenador del Cacique llegó a inicios de septiembre y en sus primeros días recibió un especial llamado de Álvarez, del cual no había antecedentes hasta el momento. Fue Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, quien reportó sobre el telefonazo del DT azul a su colega.

“Recibió un llamado, los primeros días, llegando al país, ya trabajando un par de días en el estadio Monumental ¿Qué persona lo llamó? Fue Gustavo Álvarez el técnico de Universidad de Chile”, informó el periodista.

El profesional de las comunicaciones amplió mencionó el motivo: “Poniéndose a disposición, todos conocemos como es Gustavo Álvarez, muy cercano, muy ponderado, felicitando también al técnico de Colo Colo en su arribo al estadio Monumental”

Un mensaje de unidad de Gustavo Álvarez a Fernando Ortíz

Alvarado reportó que el DT de la U le manifestó a su par de Colo Colo un mensaje de unión en la actividad: “Conversando, entendiendo que más allá de todo lo que se dice, es una cuestión externa. Acá estamos tratando de unir al fútbol le decía a Fernando Ortíz”.

“Es el llamado que recibió comenzando la semana cuando llevaba dos o tres días en el estadio Monumental, Fernando Ortíz. Fue de Gustavo Álvarez para felicitar y estar presente en este nuevo desafío en Colo Colo”, complementó el reportero.