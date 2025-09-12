Tras una semana intensa de decisiones, finalmente este domingo se disputará la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Santa Laura bajo estrictas medidas de seguridad y de aforo de público.

El Superclásico se disputará pese a la intención de la U de buscar la suspensión del encuentro por su cercanía al inicio de la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Desde la ANFP descartaron en todo momento aplazar el partido.

Lucas Assadi y Vicente Pizarro protagonizaron la conferencia de capitanes previo a la Supercopa (Photosport).

¿Fue perjudicado el plantel de la U?

En la conferencia de capitanes, previo a la Supercopa, el volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi, se refirió a la posibilidad si se sintieron perjudicados por la programación.

“No sé si la palabra es perjudicados, nos entrenamos para jugar, pero sí nos pareció un poco raro este tema de la programación, pero ya está. Hemos jugado varios partidos seguidos en la fase anterior de Copa Libertadores, y lo haremos de la misma manera y mejor posible”, apuntó Assadi.

“Este partido debió jugarse en enero y encontramos raro que lo programen justo antes de uno de los partidos más importantes que tenemos en el año”, agregó el referente azul

En esa línea, el ‘Turco’ afirmó que en la U, “tenemos varias bajas, pero tenemos un plantel súper amplio y competitivo, lo haremos muy bien el fin de semana, estamos preocupados por Colo Colo y después veremos lo que pase el siguiente partido”.

Finalmente, el seleccionado nacional aseguró que una posible derrota ante los albos, “no nos afectaría en nada… veremos este partido y después el que viene”.

La tramitada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, finalmente se disputará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.