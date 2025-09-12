En Colo Colo ajustan los últimos detalles para la Supercopa del domingo contra Universidad de Chile, partido que ya fue confirmado por las autoridades y que se disputará en el Estadio Santa Laura.

El entrenador Fernando Ortiz quiere conseguir el primer título de su carrera al mando de los albos, en lo que sería un debut soñado en la banca del cuadro popular.

Y para aquello no quiere dejar nada al azar, por lo que ha ido probando diferentes alternativas para decidirse por un equipo titular, donde hasta ahora busca implementar el sistema 4-2-3-1, el cual utilizó en México.

Hasta el momento la gran sorpresa era la inclusión de Tomás Alarcón en el mediocampo, dejando fuera al capitán Esteban Pavez. Pero el Tano prepara otra novedad.

La novedad que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo

El técnico argentino ha quedado encantado con el juvenil haitiano Manley Clerveaux, quien volvió a entrenar con el primer equipo bajo las órdenes del DT de 47 años.

Incluso, el propio Ortiz comentó en entrevista con DSports que le sorprendió las condiciones del puntero de 19 años.

“Tiene características muy lindas, he revisado entrenamientos, tiene una potencia increíble, tiene un dribling donde se puede sacar un hombre de encima. Las condiciones las tiene”, dijo la semana pasada.

Y según informa La Tercera, Clerveaux tendría posibilidades de ser de la partida ante la U en la Supercopa, entregándole toda la confianza al canterano que aún no ha podido nacionalizarse y ocupa cupo de extranjero.

Manley Clerveaux sería la gran novedad en Colo Colo para la Supercopa. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, con varias condiciones especiales que puso la autoridad.