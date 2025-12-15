La Operación Retorno está en marcha. Unión Española inició una profunda reestructuración de cara al 2026, luego que los hispanos sufrieron un doloroso descenso a Primera B, donde la misión del próximo año es una sola: volver a la máxima categoría.

Este lunes el conjunto de Independencia dio a conocer la salida de once jugadores, quienes tras finalizar contrato le pusieron punto final a su vínculo con la tienda roja. En redes sociales, el elenco de colonia oficializó el adiós de prácticamente un equipo completo.

Unión Española comenzó la ‘Operación Retorno’ tras el descalabro de esta temporada (Photosport).

Los de Plaza Chacabuco confirmaron que Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín, Bryan Carvallo, Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar finalizaron su vínculo con el club.

“Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que representaron a nuestra institución, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos”, escribieron los de Independencia en un breve comunicado.

De esta forma el elenco que confirmó a Gonzalo Villagra como entrenador para la próxima temporada tendrá que rearmarse para buscar de forma veloz el ascenso a Primera División.

Por el momento, los Rojos de Santa Laura tienen a Pablo Aránguiz como su gran figura para el próximo año. Además, está al caer las llegadas de Emiliano Vecchio y Bastián San Juan.

Datos clave…