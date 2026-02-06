Este viernes 6 de febrero se da el puntapié inicial a la segunda fecha de la apasionante Liga de Primera con el partido entre Audax Italiano y Universidad de Concepción.

Los Itálicos vienen de empatar sin goles con la U en el Estadio Nacional, en tanto, el Campanil dio el golpe a la cátedra al vencer al campeón actual Coquimbo Unido.

Coordenadas del partido

Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026.

Viernes 6 de febrero de 2026. Hora: 20:00 horas (Chile).

20:00 horas (Chile). Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida.

Bicentenario Municipal de La Florida. Árbitro: Mathías Riquelme Sepúlveda.

Mathías Riquelme Sepúlveda. Transmisión: TNT Sports Premium y Max

Formaciones

Minuto a minuto