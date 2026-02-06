Este viernes 6 de febrero se da el puntapié inicial a la segunda fecha de la apasionante Liga de Primera con el partido entre Audax Italiano y Universidad de Concepción.
Los Itálicos vienen de empatar sin goles con la U en el Estadio Nacional, en tanto, el Campanil dio el golpe a la cátedra al vencer al campeón actual Coquimbo Unido.
Coordenadas del partido
- Fecha: Viernes 6 de febrero de 2026.
- Hora: 20:00 horas (Chile).
- Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida.
- Árbitro: Mathías Riquelme Sepúlveda.
- Transmisión: TNT Sports Premium y Max