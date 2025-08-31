Cayó la primera gran polémica del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Por la Fecha 22 de la Liga de Primera, albos y azules se ven las caras en un electrizante encuentro que se disputa en el estadio Monumental.

Si bien el trámite aún no tiene llegadas claras a portería, hubo una jugada que encendió toda la polémica en la cancha de Macul, luego de un fuerte codazo del delantero de Colo Colo, Javier Correa, contra el zaguero de la U, Matías Zaldivia.

La fuerte infracción ocurrió a los 14 minutos del primer tiempo cuando el defensor azul al intentar despejar un balón en su zona recibió toda la furia del atacante argentino quien al ir al choque golpeó fuertemente el rostro de su rival con el codo.

La jugada fue sancionada por el árbitro Cristián Garay quien solamente le mostró cartulina amarilla a Correa, descartando la expulsión y sin siquiera ir al VAR a revisar la fuerte falta.

La fuerte falta de Correa contra Zaldivia