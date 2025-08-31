En la antesala del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que se disputará en el Estadio Monumental, una de las grandes sorpresas en la convocatoria azul fue la ausencia de Sebastián Rodríguez.

El volante uruguayo, que llegó como refuerzo en el último mercado de fichajes para el mediocampo universitario, no fue considerado por Gustavo Álvarez en la lista de citados, generando interrogantes sobre su rol en el plantel.

El mediocampista charrúa había sido visto como una alternativa natural a Marcelo Díaz, especialmente pensando en el desgaste físico del histórico capitán azul durante la temporada. Sin embargo, su falta de minutos y ahora su marginación en el partido más importante del torneo encendieron el debate entre hinchas y referentes.

Diego Rivarola lanza una sutil crítica a la U por el fichaje de Sebastián Rodríguez

En este escenario, el histórico Diego Rivarola en conversación con el medio partidario La Magia Azul no ocultó su sorpresa por la decisión técnica y recordó la razón de su llegada.

“Es extraño, lo dije desde el primer partido y esto no va en contra del jugador ni nada”, partió diciendo.

El Bigote Rodríguez ha disputado tres partidos oficiales con la camiseta de la U | FOTO: Universidad de Chile

“Todos veíamos una cierta falencia porque Marcelo Díaz a lo mejor no iba a jugar el segundo semestre y así está siendo, entonces se necesitaba un jugador que jugara por Marcelo Díaz porque para eso dejo a Marcelo. Entonces si traen un jugador en ese puesto, a mí me cuesta creer que no juegue y no sea titular”, sentenció Goku.

¿Dónde ver el choque de Colo Colo vs U. de Chile?

Este partidazo será transmisión exclusiva de TNT Sports Premium en televisión y en streaming por la plataforma de pago HBO Max, pero con suscripción al canal deportivo antes mencionado.