A las 15:00 se vivirá una nueva versión del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental donde los azules intentarán repetir la victoria conseguida el año pasado.

Gustavo Álvarez tiene dos bajas confirmadas, dos jugadores que son titulares habitualmente en la U, nos referimos al arquero Gabriel Castellón y al volante Israel Poblete.

El reemplazante del golero será el experimentado Cristopher Toselli. Otra maniobra técnica realizada por el DT es la salida de Matías Sepúlveda como lateral-volante por izquierda para el igreso de Felipe Salomoni.

Es decir, la U formará con el mismo equipo que jugó el minuto y medio de segundo tiempo ante Independiente en Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El 11 confirmado de Universidad de Chile será con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

Matías Sepúlveda partirá en la banca de Universidad de Chile.

¿Cuál es la banca de Universidad de Chile?

Ignacio Sáez, Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra, Leandro Fernández y Rodrigo Contreras.