Una verdadera guerra está desatada entre el delantero Ignacio Jeraldino y el presidente de Audax Italiano, Gonzalo Cilley. El jugador reclama que el cuadro itálico no lo quiso transferir al intentar adueñarse del 50% de su pase, y que todo este problema lo tiene sin jugar.

“De una me dice que no voy a jugar en todo el año, no estaré citado y que no jugaré los amistosos tampoco. Según él, por mi actitud”, acusó el atacante al dueño de Audax.

Poco se habla de este tema más allá de la denuncia de Jeraldino, pero fue Leonardo Valencia el que no escondió su sentir ante la situación que vive su compañero.

“Lo de Jeraldino es un tema con el presidente. Infelizmente nosotros quedamos al margen como el Coto (Ribera), pero nosotros estamos con Jera. Es un jugador importante, el goleador del equipo del año pasado que aportó mucho”, indica el volante.

Agregando que “nosotros estamos en el lugar de él y dios quiera que se pueda solucionar, porque lo necesitamos. Es un referente del club y esperemos que se pueda arreglar para tenerlo luego en cancha”.

Leonardo Valencia apoya a su compañero Ignacio Jeraldino

La posición del DT de Audax Italiano sobre Ignacio Jeraldino

Juan José Coto Ribera fue más cauto que Valencia indicando que “es un tema que excede a mí. Respetamos mucho a Ignacio todos los días en los entrenamientos.Pero la verdad es un tema que excede a mí y que prefiero manifestarlo desde ese punto de vista y manejarlo en la interna con nuestro cuerpo técnico y jugadores”.

El entrenador se excusó asegurando que “me parece que es mejor dejarlo en privado. Lo que sí tengo que manifestar es que es un tema que esta vez excede a mi persona. Son preguntas difíciles, Ignacio es un jugador, como todo del plantel, que respetamos mucho. Él puede también dar fe a eso. Después hay situaciones que, te repito, exceden a lo que puedo hacer yo”,