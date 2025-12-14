El mercado de fichajes está activo y ello bien lo sabe un crack de Unión Española. Luego de haber descendido, la directiva del elenco de Independencia tomó una importante determinación: necesita venderlo.

¿La razón? Su salario es muy elevado para la Primera B, por lo que tendrá que buscar un nuevo destino en su carrera. Ya estuvo en la mira de Universidad de Chile durante la temporada 2024.

Ese es el caso de Ariel “Chucky” Uribe. Según informó AS Chile, la cúpula del conjunto hispano determinó su partida con la misión de ahorrar gastos. La pérdida de categoría golpeó duro.

“El equipo de Independencia vivió numerosas salidas durante la última semana (…) Ahora, se baraja la posibilidad de poner en el mercado a un futbolista que pasó por la selección chilena”, lanzó el medio.

“Ariel Uribe es uno de los nombres que los hispanos pondrán en venta para reducir el costo de su plantilla. El volante de 26 años mantiene un alto salario y no pudo repetir el gran nivel que mostró en la campaña 2024″, agregó.

Ariel Uribe estuvo en la mira de Universidad de Chile. Ahora, Unión Española quiere venderlo. (Imagen: Photosport)

Lo quiso Universidad de Chile: el 2025 de Ariel Uribe

Durante la reciente temporada, el zurdo disputó una totalidad de 36 compromisos en el cuadro de Plaza Chacabuco. En ellos, anotó dos goles y aportó con tres asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente con Unión Española hasta diciembre de 2027. Su futuro se mantiene en incertidumbre, pero es prácticamente un hecho que jugará en otra institución el próximo semestre.

En resumen: