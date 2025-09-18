Eduardo Bonvallet dejó un legado en el fútbol chileno y en las comunicaciones. Hasta el día de hoy el Gurú es cariñosamente recordado por sus seguidores y también por sus amigos. Un fiel escudero del mundialista de España 1982 fue Marco Sotomayor, quien lo acompañó en diversos espacios.

El periodista a 10 años del fallecimiento de Bonvallet le dedica palabras. “Como cada 18 de septiembre va mi mensaje muy sentido, con mucho cariño, con mucha honestidad para Eduardo Bonvallet. Donde quiera que estés Eduardo, la gente te recuerda muchísimo y en este 18 de septiembre es inevitable conmemorar tu partida”.

Además, el comunicador resalta que hoy juega Universidad de Chile, el equipo donde se formó el Gurú y del cual es hincha: “Hoy juega la U, tú equipo, así que me imagino que estarás apoyando desde arriba, desde abajo, no sé, pero estarás apoyando”.

Sotomayor mostró toda su gratitud con el reconocido conductor radial: “Un abrazo Eduardo, fue un placer haber trabajado contigo y haberte conocido y esperemos encontrarnos. En algún momento nos vamos a encontrar de eso estoy seguro. Chao querido”.

Universidad de Chile: el club donde se formó y debutó Eduardo Bonvallet

Tal como consignó, Marco Sotomayor hoy juega Universidad de Chile ante Alianza Lima a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana. Bonvallet fue hincha de pequeño del Romántico Viajero.

Pero no sólo eso, hizo todas las divisiones inferiores en los Azules, recibiendo diversos reconocimientos por su buen nivel. Además, debutó en la U en la temporada 1972.